ESTE FINDE

El Municipio de Mercedes y la Dirección de Cultura anunciaron una nueva propuesta de actividades culturales que tendrá como epicentro distintos espacios relacionados con diversas disciplinas artísticas.

El Paseo de los Centros Culturales será los días sábado 8 y domingo 9 de abril en el Teatro Argentino, MAMM, en Estudio de Arte Cueto, en C. C. Ma-Chu, Maleart, Bompellón, Casa Domo, el Movimiento Cultural El Limonero, Vibrando Alto, Biblioteca Vuela Libro, La Cultural Dumer, y el C. C. La Trocha.

El Intendente Juan Ustarroz y la Directora de Cultura Lucía Capaccio, junto a Silvina González (Ma-chu), Pablo Blasberg (Espacio de Arte Cueto), Eugenio Rosito (Bompellon) y Magdalena Díaz de Jesús (Maleart) indicaron que los espacios culturales presentarán las actividades que realizan a lo largo del corriente años.