Papa León XIV en Luján: “Argentina, levántate y camina”

CULTOS

El papa León encabezó una multitudinaria misa en la Basílica de Luján ante más de 3 millones de fieles.

En su última celebración religiosa antes de irse de la Argentina rumbo a Perú, el Santo Padre vistió su traje denominado casulla con los colores de nuestra bandera patria, celeste y blanco.

“Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”, resaltó León XIV.

En ese marco, propuso asumir procesos de perdón para “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

“Siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar entre mate y mate. Una mano tendida para el que lo necesita”, sostuvo.

«Queridos hermanos y hermanas, ¡vayan y anuncien!», expresó el Sumo Pontífice, para luego expresar: «Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina, ‘ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien'».

Durante su homilía en Luján, León XIV recordó al «querido papa Francisco, que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón» y expresó: «Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: ‘Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide'».

León XIV también agradeció «A Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar ‘entre mate y mate’, una mano tendida para el que lo necesita».

Antes de finalizar, León XIV pidió ayuda a la Virgen de Luján al finalizar la homilía: “Madre de Luján: Mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión, iluminados por la Palabra de tu Hijo Jesucristo y cimentados firmemente en Él, ‘la piedra angular’. Que así sea”.

En su oración final, pidió experimentar siempre la protección de la Virgen María. “Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible. También a las numerosas personas que participaron de cada uno de los encuentros, a quienes los siguieron a través de los medios de comunicación. Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos. El sucesor de Pedro debe seguir su misión en otros lugares, donde el señor lo envía, pero quiero decirles que los lleva a todos en su corazón. Dios bendiga a esta Tierra. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa. Hasta siempre mi querida Argentina”, cerró.