El poder adquisitivo de la jubilación promedio cayó más de 10% desde noviembre de 2023

ECONOMÍA

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en septiembre de 2026 el haber medio por beneficiario del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicó en $912.336.

Aunque el monto implica un aumento en términos reales del 1,3% respecto del mismo mes del año anterior, todavía acumula una pérdida de poder adquisitivo cercana al 12,7% en comparación con noviembre de 2023.

El estudio expone el deterioro de las prestaciones de menor cantidad, particularmente afectadas por la decisión mantener sin cambios el bono mensual de $70.000 desde marzo de 2024.

En ese sentido, el haber mínimo con bono alcanzó los $498.633 en septiembre de este año. A diferencia de lo ocurrido con las jubilaciones que no reciben el refuerzo, su trayectoria mostró una tendencia descendente en términos reales, debido a que el adicional permanece congelado y no acompaña los aumentos de la movilidad previsional.

El informe precisa que la movilidad del régimen general del SIPA registró una suba interanual del 33,8% en septiembre, frente a una inflación del 33,4%. Esto se tradujo en un incremento real del 0,4%. Sin embargo, cuando se considera el promedio mensual de los últimos 12 meses, la variación fue negativa en 0,1%.

La situación es más desfavorable para quienes perciben el haber mínimo. La movilidad con refuerzo acumuló una caída interanual del 7,4% entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026. Si se toma el promedio mensual de los últimos 12 meses, el retroceso alcanzó el 5,4%.

El congelamiento del bono tuvo un efecto directo sobre los ingresos de una parte importante de los beneficiarios: la medida afecta al 47,3% de los titulares de prestaciones del SIPA, alrededor de 2,9 millones de personas.

Además, ASAP remarca que el peso del refuerzo sobre el haber mínimo se redujo considerablemente: pasó de representar el 52% en diciembre de 2023 al 16,3% en abril de 2026.

De acuerdo con ASAP, durante los primeros nueve meses de 2026, el sistema previsional registró una disminución de 21.479 beneficiarios, equivalente a una baja del 0,35%. Respecto a septiembre de 2025, el stock evidenció una retracción del 0,04%, unas 2.263 personas.