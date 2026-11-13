El pasaporte argentino alcanzó el puesto N° 32 del Mundo y se consolida como el segundo de Sudamérica en 2026

INTERNACIONAL

Estos datos fueron dados a conocer por Passport Reports, la plataforma internacional que publica informes de pasaportes de 199 países en 34 idiomas.

Las cifras fueron actualizadas el 1 de noviembre de 2026 y revisadas el 8 de noviembre, sitúan a la Argentina en el segundo lugar de Sudamérica, detrás de Brasil y por delante de Chile, con una puntuación de movilidad de 145 y acceso sin visa o mediante procedimientos de entrada simplificados al 73,2 % de los destinos evaluados.

Se trata de una actualización importante para las autoridades debido a que la clasificación de 2024 había colocado al pasaporte argentino en el puesto 33, mientras que la del 2025 en el puesto 31.

De acuerdo con el desglose, los titulares del pasaporte argentino pueden acceder a 105 destinos sin visa, mientras que otros 31 ofrecen visa a la llegada o procedimientos de entrada facilitados incluidos en esa categoría. A ellos se suman nueve destinos que requieren una autorización electrónica de viaje (eTA).

En conjunto, estas tres categorías alcanzan una puntuación de movilidad de 145. Los otros 53 destinos de los 198 evaluados requieren una visa previa, incluidas las modalidades electrónicas clasificadas por la plataforma como visa requerida, destaca el informe.

Por otro punto, la cobertura de 145 destinos representa el 73,2 % del universo evaluado. Este porcentaje distingue entre la entrada completamente exenta de visa y las modalidades de acceso que exigen trámites adicionales, aunque no requieran necesariamente una solicitud de visa convencional antes del viaje.

En la clasificación de países más acogedores Argentina ocupa el puesto 74 entre 199 países.