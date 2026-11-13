CAME comparte el mensaje que León XIV trajo durante su visita a la Argentina

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) resalta y acompaña el mensaje de unidad y diálogo que el papa León XIV transmitió, en diferentes ámbitos, durante su visita a la Argentina. El lema oficial del viaje papal, “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, convoca a todos los sectores a fortalecer las instituciones y a trabajar de manera mancomunada en un país que contemple a la totalidad de las ramas productivas.

“Compartimos y destacamos la importancia de fortalecer nuestra democracia mediante la escucha cotidiana, mediante la búsqueda de acuerdos duraderos y mediante el reconocimiento como compatriotas de quienes pensamos distinto. Queremos e impulsamos una Argentina más justa y solidaria, con instituciones que puedan representar a los diferentes actores sociales”, dijo el presidente de CAME, Ricardo Diab.

En igual sentido, CAME señala la importancia del encuentro que tuvo lugar en la Universidad Católica Argentina (UCA) con el mundo del trabajo, durante el cual el Santo Padre expresó la importancia de recordar siempre que la dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones económicas. A la vez, la entidad gremial empresaria manifesta la preocupación compartida con el Pontífice por el desempleo, la precarización laboral y la necesidad de que economía que no se aleje del norte de la justicia social.

Hace un mes, en el Vaticano, Diab le entregó al sumo pontífice un documento institucional que detallaba la situación de las pymes argentinas. A través de ese escrito, CAME remarcó lo conseguido hasta el momento por el Gobierno nacional y mencionó lo que aún resta por delante: dinamismo del consumo interno, reducción de la presión impositiva en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), financiamiento productivo y reducción de costos operativos.

En concreto, CAME plantea avanzar en la formalización laboral, con simplificación y coordinación de obligaciones que amplíen la base de empresas y trabajadores registrados; en la capacitación, con articulación de empresas, sindicatos, universidades e Iglesia en programas que fomenten nuevas habilidades; en el financiamiento, con orientación de instrumentos hacia la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones; en el desarrollo territorial, con prioridad para las cadenas regionales y la infraestructura para agregar valor en origen; y en el diálogo social, con la institucionalización de conversaciones periódicas basadas en datos y en la búsqueda del bien común.

CAME bregará por dar continuidad a la unión que se vivió durante la estadía del Papa en la Argentina, profundizando el diálogo con la Iglesia argentina, con todos los niveles del Estado y con los actores involucrados en el tejido productivo (cámaras empresarias y sindicatos), en pos de generar y promover políticas públicas que favorezcan a las pymes, principal sostén del empleo registrado en el país.