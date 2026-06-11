PBA es la sede del quinto Congreso Nacional de Seguridad Vial

SEGURIDAD VIAL

El Congreso Nacional de Seguridad Vial es un espacio que reunirá a especialistas, funcionarios, organizaciones civiles y referentes de distintos ámbitos para debatir estrategias orientadas a reducir la siniestralidad y fortalecer las políticas de prevención en todo el país.

El mismo, se desarrolla entre el 10 y el 12 de junio en el Museo MAR de Mar del Plata, organizado junto a la Fundación Estrellas Amarillas. Durante sus tres jornadas, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, especialistas en legislación, forenses y expertos en educación vial compartirán experiencias y propuestas vinculadas a la protección de la vida en rutas y calles argentinas.

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, junto a la titular de Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, y la subsecretaria de Políticas Culturales de la PBA, Victoria Onetto.

Bajo la consigna “Señales de ausencias eternas”, en alusión a las estrellas amarillas que recuerdan a las víctimas de siniestros viales, el congreso buscará poner en el centro del debate la necesidad de impulsar acciones de prevención y promover una movilidad más segura y humanizada.

Entre los principales ejes temáticos se abordarán las rutas seguras y la gestión de datos a través de los observatorios viales. Participarán el presidente de AUBASA, José Arteaga; el senador Marcos Pisano; el diputado Roberto Vázquez; y el director del Observatorio de Seguridad Vial, Facundo Coudannes.

Además, se desarrollarán paneles sobre Justicia y Legislación, con debates vinculados a la reforma del Código Penal y la Ley de Víctimas. Las exposiciones estarán a cargo de Walter Gorbak, Natalio Nicodemo, María Luján Rey, Viviam Perrone y Silvia González, referentes históricos en la lucha por mayores herramientas legales para las víctimas y sus familias.

El jueves 11 tendrá lugar un “Hackathon” intensivo coordinado por Guillermo Pacharoni y Laura Pedernera, con mesas técnicas sobre salud mental, educación, seguridad, justicia, observatorios viales, periodismo e infraestructura orientada a minimizar las consecuencias de los errores humanos en la circulación.

En paralelo, durante las tres jornadas, de 10 a 17 horas, el predio del Museo MAR alberga una Feria Vial Interactiva abierta al público. Allí habrá simuladores de vuelco, circuitos pedagógicos y stands institucionales de la Asociación Civil MiNU, Policía Caminera de Córdoba, Bomberos, agrupaciones de motociclismo y fuerzas de seguridad.