Municipio incorporó nueva ambulancia de alta complejidad

La municipalidad de Mercedes suma al sistema de salud una nueva ambulancia de alta complejidad.

La unidad entregada es una camioneta Mercedes Benz 0km otorgada por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires arribada tras gestiones de nuestra comuna.

La flamante ambulancia fue entregada por el ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr Nicolás Kreplak, en un encuentro con el jefe comunal Dr. Juan I. Ustarroz, el secretario de salud, Dr. Néstor Pisapia y la responsable de la Región Sanitaria X, Lic. Carolina Di Napoli. También estuvo presente el Ministro provincial Gabriel Katopodis.

“Es una nueva y gran herramienta para el cuidado de la salud de las y los mercedinos”, destacaron desde la Municipalidad que gestionó su arribo por medio de la Secretaría de Salud.