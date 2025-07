Municipio inauguró un nuevo y creativo Parque Ambiental

Tiene puentes y casas colgantes, eco aula, bicis, sitio de estar y especialmente un amplio y novedoso espacio para el encuentro de las familias y el disfrute de la niñez.

La propuesta busca “crear un espacio donde las infancias se vinculen con la naturaleza, creando un lugar para que las familias pasen lindos momentos en nuestro hermoso parque municipal independencia” narró Juan I. Ustarroz y destacó el “enorme trabajo y desempeño creativo de las y los trabajadores municipales, de las cooperativas, de quienes lo hicieron posible y que hoy tenga su apertura con un enorme marco de público” dando “gracias a cada familia que se hizo presente”.

Por su parte, la licenciada Jorgelina Silva, mencionó que “fue un trabajo de muchos meses, con la dirección de Tomas Heinrich y un gran trabajo de Amalia Heredia, Clarisa García y especialmente las cooperativas, trabajadoras y trabajadores municipales que lo construyeron en equipo” narró la funcionaria.

Tomas Heinrich comentó que “hace tiempo el intendente me había mencionado que sería lindo intervenir este sector, entonces empezamos a planificar” también que “es totalmente responsable con el cuidado ambiental, no hemos colocado ningún fierro en los árboles, usamos un sistema de encauchado y aros que no los lastiman” dando cuenta del proceso realizado y destacó “creemos que a las familias les va a encantar”.

Con impulso desde el área de niñez, dependiente de desarrollo de la comunidad, y el apoyo de la Provincia de Buenos Aires por medio del Ministerio de Ambiente, contó con participación de servicios públicos, espacios verdes, ambiente, entre otras áreas, buscando confeccionar un parque ambiental que no esté atravesado por pantallas, sonido ajeno al natural, con bicicletas para realizar paseos por el predio, un aula para talleres y procesos educativos y, especialmente, un espacio cuidado y diagramado para las infancias.