Mercedes suma una nueva carrera: Diplomatura en Gestión y Conducción de Instituciones Educativas

Es una propuesta de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) destinada a docentes y directivos escolares. La carrera fue gestionada por el intendente Juan Ustarroz a través del programa provincial Puentes, y se dictará en el Centro de Educación Superior (CES).

La inscripción está abierta y cerrará el domingo. Las clases comenzarán el próximo lunes y se cursarán durante un año, divididas en dos cuatrimestres, en modalidad híbrida (presencial y virtual) los días sábados.

“El objetivo es brindar herramientas de capacitación, formación y reflexión para quienes tienen cargos directivos en el sistema educativo”, explicó Ustarroz, quien encabezó el acto de presentación acompañado por el rector de la UNIPE, Carlos Rodríguez, la inspectora Gabriela Valverde y la coordinadora del CES, Mara Quiroga.

El intendente remarcó que esta iniciativa se enmarca en el programa municipal Mercedes Aprende Unida, que busca fortalecer el sistema educativo local. “Es fundamental generar espacios colectivos de aprendizaje, especialmente para quienes conducen instituciones”, señaló.

Por su parte, Carlos Rodríguez valoró el trabajo educativo que ya se viene desarrollando en nuestra ciudad y destacó que “queremos traer a Mercedes la experiencia acumulada en universidades pedagógicas de América Latina”, expresó.

La inspectora Gabriela Valverde subrayó que la modalidad híbrida permitirá la participación de docentes de toda la región ya que esta propuesta “invita a repensar nuestras prácticas y profundizar en la formación, siempre con el foco en fortalecer la escuela pública”, afirmó.

Finalmente, Mara Quiroga destacó que esta nueva diplomatura es parte del crecimiento sostenido del CES y del programa Mercedes Aprende Unida. “Es una actualización académica con puntaje, y una oportunidad concreta de seguir ampliando derechos y formación para nuestros docentes”, concluyó.