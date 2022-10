Mercedes sigue sumando medallas en los Juegos Bonaerenses

EN MAR DEL PLATA

Más de 230 participantes mercedinos en Mar del Plata se encuentran disputando las etapas finales de los Juegos Bonaerenses 2022.

Las finales de los juegos bonaerenses siguen desarrollándose en la ciudad de Mar del Plata donde los representantes mercedinos siguen sumando preseas. En este caso fue de plata y nuevamente la aportó el Atletismo PCD, donde Agustín Zunino compitió en la disciplina salto en largo, logrando un segundo puesto.

En lanzamiento de disco, Milena Degrutola quedó a un paso de la medalla, con una marca de 23,87 mts ubicándose como la cuarta mejor de la provincia en su categoría.

En Handball las chicas de Camila Rolón perdieron 11 a 15, y no tienen chances de sumar alguna medalla.

En Voley, el Colegio San Patricio sumó su segunda victoria, en este caso fue 22-25, 25-20 y 18-15 y tienen chances de clasificar a semifinales.

En Futbol 11: luego de su debut con victoria, Mercedes cayó ante Las Flores en un ajustado 0-1.

En Basquet femenino sub 15, otro de los que había comenzado ganando, sufrió un traspié ante Berazategui, que se impuso 47-22.

Por otra parte, en Tenis de mesa, Sub 14: fue victoria para Juan Ignacio Andrés, quien superó al representante de Pinamar 3-0; en Sub 16: Dylan Ramírez volvió a ganar, en este caso 3-1 a Florencio Varela y en la categoría Sub 18, Esteban Delvechio continua a paso firme y derrotó por 3-0 al representante oriundo de Pinamar.

En Futbol PCD, ambos equipos fueron derrotados. La Escuela 504 cayó ante Marcos Paz por 4 a 1 y la Escuela 503 ante Olavarría.

Por su lado, los Adultos mayores compitieron en Pesca donde Jorge Ríos tuvo su segunda participación, quedando en el 3er lugar del día, aunque restan jornadas por delante.

En Damas, Mario Densa continuó su participación, manteniendo chances de medalla. En Sapo, Alejo Olivieri completó su paso por los juegos. En Tenis de mesa, Carlos Roig fue derrotado y continuará pero ya sin chances de medalla.