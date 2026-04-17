Ustarroz recibió a Katopodis y recorrieron obras por la ciudad

ENCUENTRO

El intendente Juani Ustarroz recibió al ministro de la provincia, Gabriel Katopodis, con quien mantuvo primero una reunión de trabajo y planificación con equipos técnicos, para luego recorrer la ampliación histórica de la Planta Depuradora.

“Estamos muy agradecidos al ministro, al gobernador Kicillof, por seguir apoyando a nuestra comunidad” manifestó el intendente Juan I. Ustarroz.

A primera hora iniciaron la jornada de trabajo con equipos técnicos de la provincia y el municipio, entre ellos Soledad Ramallo, Directora de Articulación Técnica Municipal del Interior PBA, Oscar Minteguia Director Provincial de Vinculación e Integración Regional, Emanuel Pérez Carrera, Secretario de Obras, Luís Ponce, Subsecretario de Servicios Públicos y el intendente junto al ministro.

Allí efectuaron un detallado análisis de la actualidad, el contexto social y las complejidades existentes en el marco de una crisis económica que afecta a todo el país. También las obras en ejecución en Mercedes, como la Planta Depuradora, el agua en Agote, el pavimento y la reciente licitación para obras en Tomás Jofré, realizada a fines de la semana pasada.

Tras el encuentro se visitó el avance de una “obra del siglo” que es la ampliación histórica de la Planta Depuradora, obras que además incluye intervenciones complementarias en infraestructura, como son la red troncal renovada desde 29 y 40 hasta la planta, la estación de bombeo en 15 y 58, etc.

El ministro Gabriel Katopodis sostuvo que “es una obra que Juani viene empujando desde hace mucho tiempo, que la planificó no bien asumió, y que ahora estamos concretando, que permitirá esta ampliación de la planta de tratamiento de residuos cloacales que es una solución ambiental para varias décadas”.

También destacó que “esta obra, también, genera trabajo, es algo que expresaba recién Juani, pidiendo que en cada obra sean mercedinos convocados, para que la obra públcia, además del resultado en sí misma, exponga otros valores en la comunidad”, mencionó.

Por su parte, el jefe comunal, manifestó que “cada obra es muy importante, en este caso recorriendo una fundamental, que es en el presente por el futuro y una necesidad” en referencia a la planta depuradora.

Agradeció también la visita del ministro, sus equipos técnicos, al gobernador Kicillof por continuar, en un contexto difícil en todo el país, seguir trabajando y apoyando nuestra comunidad.