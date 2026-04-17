Convención de Tatuajes en La Trocha

CULTURA

Del 17 al 19 de abril, el Centro Cultural La Trocha será sede de una nueva edición del encuentro que reúne arte, cultura urbana y talento internacional.

La propuesta cuenta con al acompañamiento de la Dirección de Cultura y el impulso del Christian Pellegrino.

Con una propuesta renovada y una convocatoria que promete ser multitudinaria, el Centro Cultural La Trocha se prepara para recibir la 4ta edición de la Convención de Tatuajes, que se desarrollará del viernes 17 al domingo 19 de abril.

La convención se presenta como un espacio integral donde convergen distintas expresiones de la cultura urbana. Además de los tradicionales stands de tatuadores, el público podrá disfrutar de exposiciones, charlas especializadas, demostraciones de Skate y BMX, exhibición de autos clásicos y la presencia de artistas trabajando en vivo, generando una experiencia dinámica y participativa.

Uno de los puntos más destacados será la presencia de tatuadores reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, lo que eleva el nivel artístico del encuentro y posiciona al evento como un espacio de intercambio profesional de gran relevancia.

Como cada año, el concurso de tatuadores será uno de los momentos más esperados. En esta edición, el jurado estará integrado por figuras de gran trayectoria dentro del ambiente como Leo Ruiz, Pipa Kabuki, Adrián Binda y Alejandro Rey Mori, quienes evaluarán el trabajo de los participantes. El gran ganador obtendrá no solo un premio económico, sino también la posibilidad de participar en la Convención de tatuadores en Uruguay, una oportunidad clave para el crecimiento profesional de cualquier artista.

Las premiaciones se llevarán a cabo durante las jornadas del sábado y domingo, acompañando el ritmo sostenido de actividades que propone la convención.

A su vez, se presentará la muestra colectiva “Ink On Board”, una innovadora propuesta artística sobre tablas de surf que suma una nueva dimensión al universo visual del tatuaje.

El cierre musical también tendrá su lugar destacado con la presentación de La Gran Lady, banda local que rinde tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, aportando un clima festivo y de identidad cultural al evento.

De esta manera, la 4ta Convención de Tatuajes reafirma su crecimiento sostenido, impulsada por el esfuerzo de organizadores, artistas y trabajadores que hacen posible un encuentro que trasciende lo artístico para convertirse en una verdadera celebración de la cultura urbana.