El ausentismo se consolida como el principal obstáculo para aprender en Argentina

EDUCACIÓN

El informe de “Argentinos por la educación” que más de la mitad de los alumnos falta al menos 15 días al año y se trata del obstáculo en el aprendizaje.

Según el informe que presentó la ONG, el ausentismo estudiantil creció 7% en dos años a nivel país y se observan incrementos en las 24 provincias.

Son los mismos estudiantes quiénes confirman que el 21% falta entre 15 y 19 días al año; el 20% entre 20 y 29; y el 10% 30 días o más.

PBA lidera el ranking nacional: los datos surgen del informe “Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?”, elaborado por Argentinos por la Educación, con autoría de Bruno Videla (docente de nivel secundario), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (Argentinos por la Educación) con los últimos datos disponibles de las pruebas Aprender (2024) y PISA (2022).

PBA es el segmento nacional con mayores niveles de ausentismo, un 66% de estudiantes afirman acumular al menos 15 faltas, seguidas por la Ciudad de Buenos Aires (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%).

Mejores estadísticas: Santiago del Estero, San Juan y Jujuy son las provincias que presentan los niveles más bajos de ausentismo.

En el informe dan algunas de las razones que motivan a la inasistencia, el más mencionado son los problemas de salud, pero, un 39% afirma “no tener ganas de ir a la escuela”.