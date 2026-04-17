Inició una nueva camada de la carrera de enfermería

EDUCACIÓN

En el Centro Universitario Mercedes se inició la cursada de la nueva camada de la carrera de enfermería.

La formación es impulsada por la PBA, a través del Hospital Escuela Blas L. Dubarry y el Municipio de Mercedes.

“Queremos darles la bienvenida, agradecerles por confiar en nuestro Centro de Educación Superior y elegir esta carrera de servicio a la comunidad, cargada de humanismo, compromiso y responsabilidad hacia el prójimo”, manifestó el intendente Dr. Juan I. Ustarroz.

La iniciativa es una gestión entre nuestra municipalidad y el nosocomio local, con ya egresados de los dictados finalizados. Son tres años de estudios.

“Es realmente un orgullo tener esta nutrida matricula, que las y los mercedinos tengan en su ciudad una importante oferta académica, con salida laboral y en un servicio clave para la sociedad”, dijo la Dra Mara Quiroga.

La funcionaria, responsable del espacio universitario local, agregó que “también queremos destacar que, gracias al trabajo de cada docente, cada institución, al personal municipal, hemos logrado un reconocimiento y prestigio que nos llega a que un importante número de estudiantes de ciudades de la región vengan a cursar” comentó.

La reunión inicial, además, contó con la presencia de Vega Silvia, Chavez Mónica, Granussi pamela, Contreras Liliana, Vizcarra Mariel, Evangelina Echegaray, todas y todos con un vinculo directo e importante con el dictado, como así también con la coordinadora Érica Zichaeu.

La cursada, iniciada, como se dijo, esta semana, tendrá una duración de seis semestres y es financiada por los programas y proyectos educativos de la Provincia de Buenos Aires, ratificando el rol de Hospital Escuela del Dubarry.