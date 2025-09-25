Mercedes recibió más de 9 millones para financiar la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

El Gobierno provincial transfirió aportes no reintegrables a los municipios para cubrir gastos de la competencia deportiva y cultural más importante de la Provincia en la etapa regional.

El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto N° 2476/2025 mediante el cual se otorgan aportes no reintegrables por un total de $1.933.238.010 a los municipios bonaerenses, con el objetivo de solventar la Etapa Regional de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses.

La medida, que complementa el apoyo económico ya dispuesto para la instancia local de los Juegos, busca garantizar la participación de miles de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas y culturales. Estos fondos transferidos a los municipios deben rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas provincial.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, se destacó que la inversión provincial permite a los gobiernos locales cubrir gastos de logística, traslados, infraestructura y organización, asegurando la continuidad de la competencia en todas las regiones. El programa Juegos Bonaerenses, creado por decreto en 2023, es considerado la política pública deportiva y cultural más inclusiva de la Provincia.

El decreto fue refrendado también por el ministro de Economía, Pablo López, y por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. Según se precisó, el financiamiento proviene del Presupuesto General prorrogado para el ejercicio 2025.

Según el detalle de fondos, Mercedes recibió para Deportes Juveniles $8.126.500, para Adultos $934.500 y para el área de Cultura $622.000, lo que hace un total de $9.683.000.