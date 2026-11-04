Mercedes participó en la presentación del Plan de Gestión Integrada para la Cuenca del Río Luján

AMBIENTE

Desde la Municipalidad de Mercedes formaron parte de la presentación oficial del Plan de Gestión Integrada para la Cuenca del Río Luján (PGICL).

Se trata de un importante espacio de articulación impulsado por el Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu).

La actividad permitió dar a conocer los principales lineamientos del proyecto, las etapas previstas para su desarrollo y los mecanismos de participación institucional, poniendo especial énfasis en la planificación conjunta y con una visión compartida del territorio.

En representación de Mercedes, participaron activamente la Dirección de Ambiente —dependiente de la Secretaría de Salud—, junto con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y el área de Protección Civil.

Desde la comuna destacaron que la articulación entre las distintas áreas municipales resulta fundamental para consolidar una gestión integral de la cuenca, promover el cuidado activo del ambiente y avanzar en estrategias coordinadas de prevención y adaptación ante contingencias y desafíos hídricos.

Asimismo, las autoridades remarcaron que trabajar de manera mancomunada y transversal es la clave indispensable para construir una cuenca más sustentable y resiliente, capaz de responder a las demandas socioambientales de la región.

El proceso contempla espacios abiertos de intercambio institucional para asegurar que la comunidad y los municipios involucrados formen parte activa de las decisiones estratégicas de la cuenca.