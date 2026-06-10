Mercedes: LLA busca reducir la tasa municipal en boletas de gas

PROYECTO

Concejales del partido libertario presentaron un proyecto en el que se le solicita al Ejecutivo evaluar una eventual baja en la tasa/derecho que se cobra por ocupación del espacio público a las empresas de gas natural.

Esa misma tasa, hoy es del 8%, teniendo en cuenta que, por el cambio de la facturación del precio del gas, podría generar un ingreso extraordinario en las arcas del municipio que no está estipulado en el presupuesto.

Desde LLA reconocieron que era oportuno crear este este proyecto para que el Ejecutivo evalúe. “En dicho proyecto no se impone una reducción de una alícuota en particular ni un tiempo de aplicación”, expresó Mauricio Pollacchi a este medio.

Pollacchi agregó que “solamente se solicita que evalúen una reducción”.

Además, indicó que la tasa creada en el año 2024, no existía antes. “Cuando la crea en el año 2024 (el municipio), lo hizo a sabiendas de que la empresa lo iba a trasladar a los a los vecinos”.

Además, según expresaron dicha tasa existe en otras ciudades, pero el cobro es del 4% o 5%, e incluso en otras ciudades cobran por metro de frente, o de acuerdo al uso de la vereda, ya que es por el uso o debajo de la misma para el caño de gas.

“Un proyecto que solicita al Ejecutivo hacer una evaluación no tiene ningún sentido que vaya a comisión, porque no hay cosas para para solucionar o arreglar en comisión”, cerró el concejal Mauricio Pollacchi.