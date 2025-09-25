Mercedes dentro del programa para garantizar controles médicos a niños de primaria

La iniciativa del Gobierno de Axel Kicillof alcanzará en principio a 166.000 estudiantes de primer grado en 24 municipios, entre ellos Mercedes.

La provincia de Buenos Aires presentó el programa “Salud Escolar”, destinado a garantizar la vacunación, controles y cuidados a niños, niñas y adolescentes. En principio, alcanza a 24 municipios, donde se evaluará integralmente la salud de 166.000 alumnos y alumnas de 1º grado.

El plan fue lanzado por el gobernador, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni en la ciudad de La Plata. Allí, anunciaron que se incluirá vacunación y revisión de esquemas, control bucal, evaluación visual y examen integral de salud por profesionales. En tanto, las familias recibirán una certificación con el detalle de la evaluación de los niños.

En una primera etapa, el programa “Salud Escolar” cuenta con 24 municipios adheridos, aunque se sumarán otros ocho en lo que resta del año. Los beneficiados son Mercedes, Tres Arroyos, Salliqueló, Daireaux, Ramallo, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Moreno, Las Heras, General Alvarado, Villa Gesell, Olavarría, Azul, Alberti, Suipacha, La Plata, Gonzales Chaves, General Arenales, Colón, Morón y Bolívar.

Según informaron desde el Ministerio de Salud, los distritos que se sumarán en breve serán Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Pinto, Lincoln, Pilar, Escobar, Mar Chiquita y La Matanza.

Al lanzar el programa, Kicillof destacó que se está dando un paso fundamental para el objetivo que se propusieron al asumir el Gobierno: “Que la salud y el cuidado sean un derecho de acceso universal para todas y todos los bonaerenses”.

Además, agregó: “En un contexto donde el Gobierno nacional desfinancia la salud pública, en la Provincia apuntamos a que los pibes y pibas de la primaria tengan su examen de salud correspondiente y la formación en promoción y prevención en cada una de las escuelas del sistema público”.

Por su parte, Kreplak resaltó que “este es un programa indispensable que, al aprovechar el alcance de un sistema educativo que cubre todo nuestro territorio, nos permite llegar a tiempo para prevenir y garantizar que el acceso a la salud de calidad sea realmente universal”. Y añadió: “Vamos a trabajar junto a los 135 municipios para alcanzar a todos los chicos y chicas que se incorporan a la escuela cada año”.