Megaoperativo contra el abuso infantil en línea

Se trató de la “Operación Protección de las Infancias VI”, que contó con 117 allanamientos simultáneos en 73 localidades, coordinados por el Ministerio Público bonaerense.

La intervención apuntó a desarticular redes de agresores sexuales que operan mediante la producción, distribución y posesión de material de abuso sexual infantil, así como casos de Grooming.

Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, coordinaron en conjunto a los fiscales especializados de casi todos los departamentos judiciales de PBA.

Los operativos alcanzaron despliegues en territorio de: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno–General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate–Campana.

Entre los 112 investigados, se detectó que: 103 son hombres, 9 son mujeres, 3 son menores de 16 años que compartían material ilegal. La franja etaria va de 13 a 62 años, 4 trabajan con niñas, niños o adolescentes. Además 2 de los investigados eran pertenecientes a fuerzas de seguridad. Se identificó convivencia con 40 menores de edad.

Además, se allanaron 3unidades carcelarias, presidiarios continuaban delinquiendo por medios digitales. También se confirmó el uso de IA para generar contenido de abuso infantil.

Elementos secuestrados: 81 computadoras, 211 teléfonos celulares, 191 dispositivos de almacenamiento, 1 arma de fuego, 32 triage forenses digitales realizados en el lugar.

Participación interinstitucional: Participaron múltiples equipos especializados de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad, la Prefectura Naval y fuerzas de cibercrimen de diversas regiones.