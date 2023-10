Mascotas: Aspectos en la documentación que se deberán atender al viajar a la Argentina

El Senasa informa cuáles son los tres errores más comunes a la hora de presentar la documentación para ingresar con perros y gatos al país.

Buenos Aires – Argentina adopta medidas para la protección de la salud pública y su estatus fitozoosanitario a través de su Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Por tal motivo, nuestro país cuenta con requisitos sanitarios para la ingreso de perros y gatos, es decir, para quienes viajan con una mascota hacia Argentina.

Estas medidas apuntan a la prevención del ingreso de enfermedades que puedan afectar a otros animales o personas dentro de sus fronteras –tal como lo hace el resto de los países del mundo–. En este contexto, conocer cómo viajar de forma segura es clave para cuidar a las mascotas con las que se realiza el traslado, por esta razón, los viajeros deben asumir la responsabilidad de informarse sobre las exigencias sanitarias de Argentina para el ingreso a su territorio.

Sin embargo, también existen actores clave –como las embajadas, las aerolíneas que trabajan con Argentina como destino, las empresas de logística animal y las compañías de turismo– que pueden convertirse en aliados a la hora de transmitir esta simple información y colaborar en la realización de un traslado seguro, acorde a la normativa.

A continuación, el Senasa indica cuáles son los tres errores más frecuentes que suelen presentar los pasajeros en su documentación cuando llegan a la Argentina con una mascota y brinda recomendaciones para evitarlos:

Ausencia de CVI

Para garantizar que una mascota pueda ingresar a Argentina sin problemas, evitando demoras o su reexportación, es fundamental que los viajeros asuman la responsabilidad de informarse y obtener el Certificado Veterinario Internacional (CVI) antes de realizar el traslado, es decir, emitido por las autoridades sanitarias del país de procedencia.

CVI incorrectamente confeccionado/vencido

Por ejemplo, si el CVI no tiene el sello de la autoridad veterinaria del país de origen, no está traducido al español o está vencido, entonces no es válido para ingresar a la Argentina. Recuerden que el CVI es válido por 60 días corridos a partir de su emisión.

Pasaporte sanitario oficial sin validación

Este documento debe estar vigente, contener las exigencias sanitarias cumplimentadas y luego debe ser refrendado, visado o convalidado mediante firma y sello de un veterinario oficial de la autoridad sanitaria del país previo al embarque. Por eso, los pasaportes que no contengan este tipo de validación oficial no serán aceptados para el ingreso a la Argentina.

¿Qué pasa si un perro o gato llega a la Argentina sin la documentación correspondiente?

En caso de riesgo a la salud pública o animal, el Senasa podrá adoptar las medidas sanitarias que considere apropiadas para salvaguardar su condición zoosanitaria.

La principal recomendación para que puedan viajar de forma tranquila con una mascota –evitando gastos, demoras o rechazos durante la certificación oficial o en los controles en frontera– es que se informen sobre los requisitos sanitarios de Argentina para el ingreso de animales y se contacten con la autoridad sanitaria del país de origen. El Senasa informa algunos de los principales contactos:

Estados Unidos: APHIS-USDA

(Animal and Plant Health Inspection Service / U.S. Department of Agriculture)

•España: MAPA

(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

•Italia: Ministero della salute

•Francia: DGAL

(Direction Générale de l’Alimentation)

•Portugal: DGAV

(Direçao Geral de Alimentaçao é Veterinária)

•Alemania: BMEL (Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura)

•Uruguay: MGAP

(Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca)

•Brasil: MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)

•Chile: SAG

(Servicio Agrícola y Ganadero)

•Perú: SENASA

(Servicio Nacional de Sanidad Agraria)

•Paraguay: Senacsa

(Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal)

Por último, se recuerda que en este enlace encontrarán todos los requisitos para ingresar a la Argentina y ante cualquier consulta específica, pueden comunicarse con los teléfonos del Centro Regional Buenos Aires Norte, en la ciudad de Chivilcoy, a los números: (02346) 436271/72/73 o directamente con nuestros canales: Correo electrónico: responde@senasa.gob.ar

Formulario en línea, Sitio web, WhatsApp: 1135859810