SCBA: Fijaron la feria judicial de invierno y confirmaron el receso de julio

JUSTICIA

La Suprema Corte de Justicia de la PBA confirmó el calendario de la feria judicial de invierno.

El receso se extenderá del 20 al 31 de julio y alcanza a todos los organismos judiciales. También quedaron definidas las cámaras que garantizarán la atención de causas urgentes.

A través del Acuerdo 4229, el máximo tribunal estableció que el receso en la Administración de Justicia se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio, inclusive, coincidiendo con las vacaciones escolares dispuestas por la Dirección General de Cultura y Educación.

La decisión fue adoptada en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 5827 y responde a la necesidad de organizar con anticipación el funcionamiento de los tribunales durante uno de los períodos de menor actividad judicial del año.

En los fundamentos del acuerdo, la Corte señaló que la anticipación en la definición de las fechas permite a los distintos órganos jurisdiccionales planificar sus agendas y programar adecuadamente las audiencias previstas para el segundo semestre. También facilita la organización de licencias y reemplazos dentro de cada dependencia.

El calendario elegido replica el receso invernal establecido para el sistema educativo provincial, una práctica habitual que busca compatibilizar la actividad judicial con las vacaciones escolares y la organización familiar de magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales.

Durante esas dos semanas continuarán funcionando guardias y organismos especialmente designados para intervenir en causas urgentes que requieran resolución inmediata.

De esta manera, la Suprema Corte dejó formalmente establecido que la feria judicial de invierno de 2026 se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio, garantizando al mismo tiempo la atención de los asuntos urgentes mediante un sistema especial de funcionamiento en todo el territorio bonaerense.