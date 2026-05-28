El Dubarry estrena la obra “Superhéroes”

CULTURA & SALUD

Se trata de una producción del Grupo Expresivo de Teatro construida colectivamente a lo largo de años de trabajo sostenido.

El equipo de coordinación del Hospital de Día del servicio de Salud Mental del Hospital Blas Dubarry invita a la comunidad al estreno de la obra teatral “Superhéroes”.

La obra surge de un espacio de trabajo compartido con la profesora Gabriela Lorusso, en el marco de los talleres culturales del Municipio, orientada a promover la expresión artística y el fortalecimiento de vínculos como parte de los procesos terapéuticos en salud mental.

La función tendrá lugar hoy jueves 28 de mayo a las 9:30 horas en el Teatro Argentino, calle 27 N° 578, primer piso (por escalera). La entrada será libre y abierta a toda la comunidad.