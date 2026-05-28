Senado: Berni apuntó contra Magario

POLÍTICA

“Hace seis meses que esta Cámara no funciona”, fue la frase del actual senador provincial y exministro de Seguridad, Sergio Berni cuestionando el funcionamiento de la Cámara alta.

Se oficializó la constitución de la comisión de Seguridad del Senado bonaerense que será presidida por Sergio Berni. El titular del bloque de Fuerza Patria, aprovechó su intervención para lanzar críticas contra la vicegobernadora Verónica Magario y expuso que el Senado atraviesa una parálisis institucional. “Esta Cámara hace casi seis meses que no funciona y es una falta de respeto hacia los bonaerenses”, apuntó el legislador.

En esa línea, el exministro de Seguridad bonaerense sostuvo que “la vicegobernadora ha tomado de manera unilateral resoluciones que le competen a los senadores, no a la presidencia de la Cámara”, en referencia al reparto de las comisiones permanentes.

Pese a los cuestionamientos, la comisión quedó conformada y Berni fue elegido presidente. La vicepresidencia quedó en manos del libertario Carlos Curestis, mientras que la secretaría será ocupada por Marcelo Leguizamón Brown, del espacio Hechos.

También integran el cuerpo Ayelén Durán, Guillermo Montenegro, Sabrina Bastida, Malena Galmarini, Carlos Kikuchi, Natalia Quintana, Adrián Santarelli y Marcos Pisano.

Además de las críticas políticas, Berni volvió a reclamar el tratamiento de su proyecto de reforma policial, presentado originalmente en 2022 cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense. Según explicó, la iniciativa busca modificar el régimen laboral policial, incorporar mayores exigencias de formación académica y profesionalizar los ascensos dentro de la fuerza.

“Tiene que recobrar estado parlamentario un proyecto que quedó durmiendo en un cajón del Senado”, reclamó el senador, quien advirtió que “si esto no se corrige mediante una ley, el próximo jefe de la Policía va a ser uno de esos policías municipales”.

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