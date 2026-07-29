Más que un resultado: el camino de Argentina hacia la élite mundial de la gastronomía

Con mucha expectativa, se vivio cada minuto de competencia desde Nueva Orleans, detrás de los platos que presentó la Selección Argentina hubieron meses de entrenamiento, precisión, disciplina y un objetivo muy claro: volver a ubicar al país entre los mejores del mundo.

Ese desafío se cumplió este domingo, cuando Argentina obtuvo el quinto puesto en el Bocuse d’Or Américas 2026, resultado que le permitió asegurar una de las plazas para disputar la gran final mundial que se realizará en Lyon, Francia, en 2027. El certamen reunió a las mejores selecciones gastronómicas del continente y volvió a demostrar por qué es considerado el máximo desafío para los profesionales de la alta cocina.

La delegación argentina estuvo integrada por el candidato Eliel Buttice, el coach Rodrigo Da Costa y el mercedino Diego Román Moyano como commis, pieza fundamental dentro del funcionamiento del equipo durante una competencia en la que cada segundo cuenta y cada detalle puede marcar la diferencia.

Más allá del puesto obtenido, el verdadero triunfo fue alcanzar el objetivo principal: regresar a la final mundial del Bocuse d’Or, un escenario reservado para las mejores cocinas del planeta. Allí, Argentina volverá a medirse con las principales potencias gastronómicas internacionales, llevando nuevamente su identidad culinaria al máximo nivel.

Para Mercedes, la noticia tiene además un significado especial. La presencia de Diego Román Moyano en el equipo nacional convierte este logro en un motivo de orgullo para toda la comunidad, que siguió de cerca cada instancia del certamen y celebró una clasificación que trasciende lo deportivo o gastronómico: es el reconocimiento al trabajo, la constancia y el talento.

Con el boleto a Lyon ya asegurado, comienza una nueva etapa. La preparación para la gran final mundial ya está en marcha y Argentina volverá a soñar con dejar su marca en el escenario más importante de la gastronomía internacional.