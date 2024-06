Más de un millón de niños no cumplen con las cuatro comidas por falta de dinero

Según una nueva encuesta de UNICEF muchos indicadores en cuestión de nutrición empeoraron para los niños y niñas del país con respecto al año pasado.

UNICEF publicó un informe generado luego de una Encuesta a hogares con niñas, niños y adolescentes. Los datos en comparación con los del año pasado empeoraron en términos de las comidas que se ingieren como también la cantidad de veces que se cumple con las famosas «cuatro comidas» diarias.

En detalles el informe revela que unos 10 millones de chicas y chicos en todo el país comen menos carnes y lácteos por falta de dinero. Salud y nutrición se ponen en juego también debido a la calidad y por ejemplo, preocupa la revelación de que las familias redujeron el consumo de verduras y frutas en un 58%. Sin embargo, a contraposición, aumentó la ingesta de fideos y harinas en 24%.

Unos 10 millones de chicas y chicos en Argentina comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado por falta de dinero, según los datos que revela nuestra última encuesta sobre la situación de la niñez y adolescencia.

En términos más cuantitativos el informe revela que un millón de niñas y niños dejó de comer alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda o cena) por falta de dinero. Otro problema revelado es con respecto a conseguir los alimentos: algún préstamo o pedir fiado. Dos metodos a los que recurren algunas familias para conseguir comida.

La misma encuesta preocupa también en otros aspectos como por ejemplo al revelar que a la mitad de los hogares relevados no le alcanza la plata para cubrir gastos básicos de alimentación, salud o educación. Por otra parte 9 de cada 10 familias no pudieron seguir comprando productos básicos mientras que un número altísimo de grupos encuestados (82%) no logran resolver gastos específicos para el grupo etario como útiles, transporte o vestimenta.

Este análisis llevado a cabo por UNICEF forma parte de una serie de mediciones e informes sobre las condiciones de vida de niñez y adolescencia en nuestro país. La organización comenzó a realizar monitoreos en el 2016 y particularmente esta se trata de la Octava encuesta a hogares con niñas, niños y adolescentes, una medición de alcance nacional que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020.