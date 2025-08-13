Más de 300 vecinos recibieron las escrituras de su propiedad

En un acto realizado en el Teatro Argentino, 309 vecinos de la ciudad recibieron la escritura de sus viviendas, en el marco del programa provincial Mi Escritura, Mi Casa.

Esta entrega realizada en el Teatro Argentino contó con la presencia del intendente Juan Ustarroz, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense Juan Martín Mena, el senador nacional Eduardo De Pedro, y el subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia Eduardo Révora.

En ese marco, el intendente destacó la relevancia del impacto que las escrituras tendrán para las familias beneficiadas: “La escritura tiene una gran importancia porque la vivienda que ustedes han forjado con trabajo y esfuerzo es definitivamente suya. Van a tener mayor valor, seguridad jurídica, y la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario”, remarcó Ustarroz.

A la vez, el jefe comunal enumeró las obras en marcha junto a la Provincia, como la ampliación de redes de agua y cloacas, el canal Santa María, el nuevo CAPS sobre avenida 2, la planta depuradora, el centro deportivo y comunitario Néstor Kirchner, el Paseo de la Ribera y otras iniciativas de infraestructura.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia subrayó el carácter igualador de la iniciativa: “Este programa fue una decisión política del gobernador Axel Kicillof para compensar desigualdades. Una escritura hecha de forma privada cuesta mucho dinero y muchas familias no pueden afrontarlo. Ahí es donde el Estado debe estar presente”.

Mena resaltó que el acto representa “la verdadera esencia de la sociedad”, basada en la solidaridad y el trabajo conjunto, y advirtió sobre los riesgos de debilitar al Estado: “Destruir el Estado es destruir estas escrituras, el médico del CAPS, la maestra del centro de primera infancia o el policía que nos cuida. Nadie quiere eso. Queremos un Estado más eficiente, que funcione mejor para garantizar derechos”.

La jornada cerró con el compromiso de continuar avanzando en políticas que fortalezcan el acceso a la vivienda y brinden seguridad jurídica a las familias de Mercedes.