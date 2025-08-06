Llega la Fiesta de la Galleta de Campo

Este domingo Tomás Jofré recibirá miles de turistas por una nueva edición de la Fiesta de la Galleta de Campo, que se organiza en paralelo con otras dos ciudades y en la que participarán cinco panaderías de Mercedes en busca de la victoria.

Los cinco especialistas en la realización de la galleta de campo que estarán en la plaza Domingo Silvano de Jofré serán La Dulce Anita (campeona el año pasado), San Luis, La Espiga de Oro, El Triunfo y Nueve de Julio. Además de la propuesta gastronómica, habrá más de 80 puestos de productores locales que ofrecerán salames, quesos, miel, cervezas artesanales y artesanías. La jornada, con entrada libre y gratuita, comenzará a las 10 y contará con shows en vivo de artistas y grupos folclóricos.

La presentación formal de la fiesta se hizo el lunes y allí el intendente Juani Ustarroz, además de agradecer a los panaderos participantes, recordó: “Cuando arrancamos, hace ocho años, no sabíamos si este evento se iba a sostener y hoy vemos que sí, que crece año a año. Y, como cualquier fiesta que organizamos, implica y genera trabajo”.

“El pronóstico del clima es bueno y ojalá nos acompañe, porque cuando eso sucede cada fiesta tiene su marca registrada y producen muchas visitas y turismo. Ese espíritu de unidad que hay en Mercedes es muy importante para poder hacer que las cosas salgan bien. Que la gente que venga se sienta bien, sienta que es una ciudad acogedora, que lo trata bien, que tiene cosas lindas para ofrecerle”, cerró.

Miguel y Ramón, representantes de las panaderías participantes, señalaron: “Tratamos, en cada edición de la fiesta, de prepararnos lo mejor posible no sólo para el momento de hacer la galleta sino, sobre todo, de atender al turista”

Finalmente, el director de Turismo, Francisco Dinova, expresó: “Esta fiesta nació en conjunto con las localidades de Azcuénaga, que es partido de San Andrés de Giles, y de Oliden, en Brandsen, en homenaje a nuestros panaderos que siguen sosteniendo la tradición de esta galleta. Es una linda fiesta para promover el turismo, para promover el encuentro y vamos a tener a artistas locales en un escenario de una plaza colmada”.

“Hay un trabajo en conjunto de la comunidad local como sucede con todas las fiestas de Mercedes. Van a estar presentes clubes con cantinas solidarias, la agrupación de vecinos y vecinas de Toma Jofré administrando el estacionamiento y entonces todo esto impacta en toda la ciudad. Y será en Tomás Jofré, que creo ya no hay ninguna duda es el pueblo gastronómico de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.