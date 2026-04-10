Ley de Glaciares: se aprobaron los cambios

DIPUTADOS

Ocurrió cerca de las 3 de la mañana, después de casi 12 horas de sesión, los diputados nacionales aprobaron los cambios a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó los cambios a la Ley de Glaciares que impulsó el gobierno de Javier Milei.

En Casa Rosada la señalan como una “reforma histórica”. Las modificaciones ya contaban con la aprobación del Senado y ayer se completó el trámite legislativo.

“La reforma aprobada les devuelve la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista“, explicaron desde la Oficina del Presidente, donde además agradecieron el apoyo de los legisladores y los gobernadores de San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza que votaron junto con LLA + aliados.