Legislatura: UxP presentó un proyecto contra la quita de la Zona Fría

El oficialismo provincial presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para repudiar la decisión del oficialismo nacional de eliminar los beneficios de la Zona Fría.

“Impulsamos una iniciativa en la Legislatura repudiando la decisión del Presidente Milei que deroga para Mar del Plata los beneficios de la zona fría para los usuarios, en el proyecto de Presupuesto que elevó al Congreso”, explicó diputado provincial Gustavo Pulti (Unión por la Patria) al difundir su propuesta.

La Ley 27.637 de Zona Fría, sancionada en 2021, reconoció que en distintos distritos del país el consumo de gas domiciliario es mucho mayor debido a las condiciones climáticas. Ese régimen incluyó a Mar del Plata y a otras localidades de la Costa Atlántica, donde las bajas temperaturas generan un uso intensivo de calefacción durante gran parte del año.

El beneficio contemplaba rebajas de entre el 30% y el 50% en la tarifa de gas natural y gas licuado de petróleo por red. No solo alcanzaba a usuarios residenciales, sino también a instituciones como comedores comunitarios, entidades de bien público, jubilados y beneficiarios de tarifa social.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso elimina los artículos que incluían a Mar del Plata, entre otras ciudades del país, dentro de la Zona Fría. Para Pulti, esta decisión significa un “retroceso enorme”, ya que encarece la vida diaria y golpea de lleno en un contexto social y económico crítico.