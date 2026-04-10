Legislatura bonaerense: libertarios insistirán con el debate por la BUP

BOLETA ÚNICA

La Libertad Avanza insistirá con el debate por la Boleta Única de Papel (BUP), uno de los pedidos que elevó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei tras haberse reunido con referentes de la PBA.

Los libertarios insistirán en el tratamiento del tema, aunque el oficialismo bonaerense se muestra reticente a la posibilidad de “modificar el sistema electoral” como planteó en conferencia de prensa Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la PBA.

Desde LLA bonaerense –conducida por Sebastián Pareja- apuntaron contra distintos actores políticos que “pasaron décadas mirando para otro lado frente a un sistema electoral agotado, y ahora pretenden colgarse de una reforma que ya tiene autor”.

El proyecto propone el reemplazo al sistema tradicional de boletas partidarias por una única que concentre toda la oferta electoral.

Argumentos: el cambio permitiría garantizar “mayor libertad del votante e igualdad en la oferta política”, además de evitar prácticas como el robo de boletas o el denominado voto cadena.

El nuevo esquema permitiría que sea la autoridad de mesa la encargada de entregar la boleta oficial a cada elector, lo que garantizaría la inviolabilidad del voto y reduciría las posibilidades de fraude.