Ciclo Alfonsina: inicia su tercer año consecutivo en Casa Balero

CULTURA

Este jueves 16 de abril comienza la tercera edición del Ciclo Alfonsina, una propuesta cultural impulsada por la Dirección de Género y Diversidad y la Dirección de Cultura de Mercedes.

El mismo, invita a pensar la lectura como un acto colectivo, político y situado.

El ciclo, que se realiza una vez por mes, propone una biblioteca itinerante que se desplaza hacia espacios de encuentro para promover la circulación del libro y la lectura en contextos cotidianos.

Inspirado en la figura de Alfonsina Storni, el ciclo retoma su espíritu crítico y sensible para construir una escena donde la palabra se comparte, se discute y se transforma. Como en sus ediciones anteriores, la biblioteca sale de su sede para encontrarse con nuevos públicos, generando un espacio vivo en el que lectoras y lectores participan activamente.

Durante cada encuentro, el público podrá acceder a libros en préstamo, participar de lecturas en vivo y ser parte de propuestas que buscan fortalecer los lazos comunitarios desde una mirada con perspectiva de género.

También habrá participación de artistas que compartirán sus palabras y miradas del mundo desde la escritura y la música. En esta oportunidad, estarán presentes Claudia Lucero, con material de sus distintos trabajos y una actividad colectiva participativa, y Jo Marcel que adelantara las canciones de su próximo disco.

La actividad es libre y gratuita y está dirigida a toda la comunidad.