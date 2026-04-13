La Provincia transfirió el primer desembolso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal

Buenos Aires

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informa que transfirió el pasado viernes 10 de abril la suma de $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses, cumpliendo de esa forma con lo establecido por la Ley N° 15.561.

El monto fue transferido a los municipios bonaerenses de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD). Son recursos no reintegrables y de libre disponibilidad, asociados a la primera colocación de bonos llevada a cabo por la Provincia en el mercado local en el marco de la Ley mencionada.

Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses.