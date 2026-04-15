Comunicado oficial respecto de amenazas en escuelas públicas de la ciudad

Mercedes (B), 14 de abril de 2026

* En la jornada del pasado jueves 9 del corriente se denunció, por parte de autoridades de una escuela pública de la ciudad de Mercedes, un hecho de amenaza. Se trata, como ya es de público conocimiento de una pintada en el baño de la institución, amenazando a tres estudiantes de la entidad y haciendo alusión a la ejecución de un acto que podría poner en riesgo al resto de los educandos y personal del establecimiento en clara apología a lamentables hechos ocurridos recientemente en el país.

Por el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Menores – a cargo de la Dra. Yanina Colicchio – que impartió las directivas del caso. Se contó también con un abordaje interdisciplinario por parte de Inspección General de Educación, Secretaría de Seguridad y Dirección de Niñez de la Municipalidad de Mercedes, Servicio Local y Comisaría.

Como primeras medidas se tomaron testimonios varios en relación al hecho. Además, se logró determinar la existencia de una cuenta de una red social que tenía un nombre similar a la escritura que apareció en la pared (siendo que desde la misma hubo alumnos que habrían recibido amenazas) y tras las tareas investigativas correspondientes se logró dar con un domicilio y la fiscal efectuó – dentro de las facultades que le son propias – un allanamiento en el marco del cual se secuestraron una serie de elementos electrónicos que serán periciados.

Sin perjuicio de la amenaza, que tenía una presunta fecha de ejecución, se dispuso por parte de las autoridades en un abordaje interdisciplinario, dar continuidad a las mismas tomando una serie de medidas.

La causa en trámite es por el delito de “Intimidación pública y amenazas” y se sigue una línea investigativa sobre sospechosos que podrían haber cometido este hecho.

Vale destacar, además, que en los últimos días una amenaza de similares características apareció en otra institución educativa de la ciudad y ya se están tomando las medidas al respecto.

Área Comunicacional – Ministerio Público Fiscal Departamental Mercedes