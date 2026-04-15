La ministra de Seguridad nacional recorrió las obras de la cárcel de Agote

“ORDEN EN LAS CÁRCELES”

En una visita sorpresa, la funcionaria del gobierno de Javier Milei, se acercó hasta Agote en donde supervisó el avance de las obras de la cárcel.

Sin anuncios y de manera sorpresiva la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, estuvo este jueves en Agote donde recorrió e lugar y supervisó el avance de las obras de construcción de la cárcel federal.

“Supervisé personalmente el avance del Complejo Federal de Agote, en Mercedes. Así se construye una cárcel: con control, disciplina y sin privilegios para los presos”, posteó Monteoliva en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

“Acá las condenas se cumplen como corresponde. Por eso hay sectores de máxima seguridad para los de alto riesgo: aislados e incomunicados para evitar que sigan delinquiendo desde adentro”, señaló la funcionaria nacional quien afirmó en X en relación a la cárcel de Agote que “Este es el lugar donde el que las hace, las paga”.