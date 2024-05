Las personas con discapacidad no binarias también podrán acceder al Pase Libre para viajar gratis

La Defensoría del Pueblo bonaerense logró que se otorgue el Pase Libre Multimodal para el transporte público a personas con discapacidad no binarias.

Según detallo el organismo, las personas con discapacidad no binarias oriundas de la provincia de Buenos Aires no podían tramitar su pase para viajar en el transporte público, ya que la página web no contaba con la opción para personas no binarias.

El PLM, expedido en el marco de la Ley Provincial N° 10.592 y la Ley Nacional N° 26.928, garantiza el derecho de acceso gratuito a personas discapacitadas, trasplantadas y en lista de espera de trasplante al sistema de transporte público de pasajeros terrestre y fluvial bonaerense.

Es así que, además de las opciones de sexo femenino y masculino se agregó No Binario, para aquellas personas con discapacidad que rectificaron su documento nacional de identidad, en el marco del decreto 476/2021.

Para acceder al Pase Libre Multimodal es necesario acreditar la condición de beneficiario mediante convalidación del Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.) o bien de la Credencial INCUCAI/CUCAIBA. El trámite se inicia en línea mediante el Sistema de Solicitud de Pases vía web.

Allí debes cargar tu DNI, el N° de CUD o N° credencial CUCAIBA/INCUCAI, en caso de que corresponda y un municipio para retirar tu PLM. Una vez convalidado el documento que acredite el acceso al beneficio, el inicio del trámite ya se encuentra realizado.

Una vez realizada la solicitud vas a poder hacer el seguimiento del estado del trámite de manera on-line, pudiendo verificar si tu PLM se encuentra “pendiente de impresión”, “impreso, esperando a ser retirado por el municipio”, o “retirado por el municipio consignado”. En caso de no poseer acceso a internet, podés dirigirte a tu delegación comunal o área de discapacidad comunal.

Cabe remarcar que, el PLM vence al mismo tiempo que el C.U.D. y que la Credencial INCUCAI/CUCAIBA y se renueva a través del Sistema de Solicitud de Pases vía web. A su vez, puede llevarse de forma física, en su forma de tarjeta de cartón o digitalmente a través de la aplicación para celulares “Mi Argentina”.