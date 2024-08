Las familias dijeron presente en el festejo del día de la niñez en la trocha

El clima no era el mejor, pero no fue un freno. Las familias mercedinas no dudaron de ir a La Trocha y llevar a las y los niños a pasar una tarde diferente.

Juegos deportivos, amplios paseos de inflables para todas las edades, mágica estación, shows en vivo de “La Tía Rockera”, “La Cartieri”, “Mandy”, academia “S&S”, artistas itinerantes, primera infancia, chocolatada desde Adultos Mayores, bomberos voluntarios, bicidinosaurios, estación juego, espacio de ciencia, espacio de arte, zona 3D con, espejos infinitos, sombras sorpresa, arte en movimiento, travesía laser y mucho más.

Hubo también puestos solidarios de colegios secundarios, artesanos y paseo del Jacarandá, buscando promover y apoyar a las y los emprendedores de Mercedes.

El intendente Ustarroz agradeció “a cada trabajador porque una vez más el esfuerzo y compromiso brinda una jornada maravillosa a las familias, a las y los niños, promoviendo el encuentro, la cultura, la solidaridad en un hermoso festejo del día de la niñez” y especialmente “a cada familia, por volver a elegir las propuesta de nuestra Comuna”.