Las Copas de La Scaloneta llegan a Mercedes

El próximo sábado estarán expuestas para que los mercedinos puedan sacarse fotos, conocerlas y rememorar los grandes éxitos de nuestra Selección Argentina. Llegan en un trabajo conjunto entre la AFA y el Consejo Federal, gestionadas por la Liga Meredina.

Al respecto, Esteban Marcelo, presidente de la LMF, detalló que “las copas del Mundo, América y Finalissima van a estar en nuestra ciudad, con un horario extendido para que las podamos disfrutar, siendo desde 10 a 18 horas, en el CEF N°40”.

El titular de la liga de futbol local indicó que este evento organizado por la AFA y el Consejo Federal “lo están llevando a muchas Ligas, a muchas ciudades de todo el país y pudimos lograr que Mercedes también sea incorporada dentro de ese cronograma”.