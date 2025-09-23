De Catriló a todo el país

Lartirigoyen acerca la innovación, tecnología y sustentabilidad aplicada al sector agroproductivo a jóvenes de nuestro país

Desde hace cinco años Lartirigoyen lleva adelante Larti Innova, el programa desarrollado por la compañía orientado a jóvenes de nivel secundario con el objetivo de promover la interacción con el sector agropecuario mediante un intercambio de experiencias en temas de tecnología innovación y sustentabilidad.

Con la finalidad de extender esta experiencia, el año pasado Lartirigoyen desarrolló el Camión de Larti Innova, un vehículo educativo e interactivo con el que la compañía continúa acercando las innovaciones y nuevas tecnologías en el sector agroproductivo a jóvenes de diferentes provincias de nuestro país.

Durante el 2024, 15.000 estudiantes de 355 instituciones educativas visitaron el camión a lo largo de las 57 localidades de las 5 provincias visitadas. Este año, el camión de Larti Innova comenzó su recorrido el 23 de abril comenzando por Buenos Aires y siguiendo por San Luis, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Tucumán, Salta, Córdoba, La Pampa, visitando un total de 48 localidades, llegando a más escuelas secundarias, escuelas agrotécnicas y polos universitarios.

El 25 y 26 de septiembre, el camión estará presente en la localidad de Mercedes.

Larti Innova busca transformar la visión que aquellos tienen sobre el sector, construye un espacio dedicado a difundir y experimentar innovaciones, tecnologías y prácticas productivas sostenibles.

A través de las actividades propuestas tanto con la visita del camión como las de la guía educativa “Explorando la Ruta del Agro”, los estudiantes además de adquirir conocimientos prácticos sobre los procesos agrícolas también desarrollarán habilidades valiosas como el trabajo en equipo, la resolución de problemas complejos y la creatividad. La experiencia involucra a los estudiantes en un proceso de aprendizaje activo que los lleva desde la teoría hasta la práctica, conectando la educación con el mundo real de forma tangible.

“En Lartirigoyen, creemos que la innovación, la tecnología y la sustentabilidad son los pilares que transformarán el futuro del sector agropecuario. A través de Larti Innova, buscamos inspirar a las nuevas generaciones brindándoles las herramientas y conocimientos para ser los protagonistas de un sector cada vez más innovador y sostenible. Este es nuestro compromiso con el presente y el futuro de nuestra industria y de nuestro país”, afirmó Luis Colmegna CEO de la compañía agregando que “es un verdadero honor contar con el apoyo de Bayer y Suizo Argentina, empresas que nos acompañan y con Ril y Educere, que son organizaciones aliadas en este proyecto”.

Acerca de Lartirigoyen

Somos un grupo empresario con más de 36 años de trayectoria, consolidado como un operador competitivo y confiable de agronegocios en Argentina.

Estamos presentes en toda la cadena agroindustrial, agregando valor desde la provisión de insumos hasta la comercialización de nuestros productos y servicios. Mediante la integración vertical y la coordinación con productores asociados, logramos brindar un acompañamiento total en cada una de las etapas del proceso productivo.

En nuestras operaciones se incluyen el almacenamiento y comercialización de granos, insumos agrícolas, siembras, ganadería, producción porcina, molienda de trigo, producción de alimentos para mascotas, rumiantes, biodiesel, logística, entre otras.