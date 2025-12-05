Lanzaron la Fiesta Nacional del Durazno

La nueva edición de la Fiesta Nacional del Durazno, se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de diciembre en el predio de La Trocha.

La presentación se realizó en la Heladería Aloísio -la más antigua de la ciudad-, que además contó con la presencia del intendente municipal Juan Ignacio Ustarroz.

El evento también tuvo la presencia de productores locales, artistas y representantes de otras celebraciones, quienes fueron parte de la presentación de esta nueva edición.

«Con gran alegría presentamos la nueva edición de la Fiesta Nacional del Durazno que compartiremos en familia el 12, 13 y 14 de diciembre en La Trocha», dijo el intendente en sus redes.

Dicha presentación se realizó bajo un «toque especial» según expresaron. Hubo helados especialmente realizados con duraznos producidos en Mercedes, que además contaron con la excelente receta y tradición de «Heladería Aloísio», que supo inaugurar su local tradicional en el centro mercedino en el año 1949.