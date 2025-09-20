La Selección Argentina de Vóley Sub-17 se concentra en Mercedes

La selección argentina de vóley sub-17 se encuentra en Mercedes para una intensa semana de preparación.

La concentración inició el 15 de septiembre y continúa hasta el domingo 21, es la última etapa de entrenamiento antes de su participación en el Campeonato Sudamericano que se disputará en Caracas.

La iniciativa fue propuesta por la comisión de vóley del Club Ateneo y se concretó gracias al trabajo en conjunto con el Club Quilmes, que será el anfitrión de las sesiones de entrenamiento y el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad.

Los jóvenes deportistas entrenarán en doble turno en las instalaciones del Club Quilmes y se alojarán en el predio del Martín Rodríguez.

Además de los entrenamientos, la agenda de la selección incluye actividades abiertas a la comunidad de la ciudad, como la vivida el miércoles 18, donde los técnicos de la selección ofrecieron una capacitación para profesores de educación física (PEF) en el CEF 40.

Los aficionados al vóley tendrán la oportunidad de ver a los jóvenes talentos en acción en dos partidos amistosos:

El viernes 19, a las 20 horas, el equipo jugará un partido en el CEF 40.

El sábado 20, a las 19 horas, se enfrentará a otro equipo en el Club Quilmes.

La llegada de la selección representa un evento deportivo de gran importancia para Mercedes y destaca la colaboración entre las instituciones deportivas locales para fomentar el desarrollo del vóley en la región.