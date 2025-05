La Provincia prepara un programa para fomentar la participación en las próximas elecciones

El gobierno bonaerense está preocupado por una posible baja en la participación de las próximas elecciones legislativas y quiere contrarrestarla.

En medio de idas y vueltas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires debe organizar, por primera vez en la historia, unas elecciones legislativas desdobladas. Van a ser, sin primarias, el 7 de septiembre y para eso ya está trabajando con la Junta Electoral, el Juzgado Federal, el Correo Argentino y hasta con el Gobierno Nacional.

En su habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dio detalles de los avances en la organización del acto eleccionario. Tras enumerarlos, sostuvo que todo está marchando “en tiempo y forma”. “No hay ningún riesgo de que se ponga en peligro la realización de la elección más allá de las demoras que hemos tenido por las distintas modificaciones de plazos y sistemas”, completó.

A pesar de esto, el funcionario reconoció que les “súper preocupa” la falta de motivación del electorado. Si bien todavía no se sabe a ciencia cierta qué porcentaje del padrón bonaerense va a ir a votar en septiembre, en la provincia de Santa Fe eligieron representantes para una asamblea constituyente con una participación del 55% lo que marca un mínimo histórico. “Es un caso distinto, pero me parece que hay un indicio de que parte de la población no se siente demasiado atraída”, consignó Bianco.

Según Bianco, esta desmotivación generalizada tiene que ver con “las consecuencias que está teniendo últimamente el gobierno de Milei y también los fracasos que han tenido los gobiernos anteriores”. “Tenemos el desafío de volver a enamorar”, reconoció.

Frente a esta problemática, el ministro de Kicillof anticipó que el gobierno va a desplegar un “programa de propaganda” con la intención de fomentar la participación en las próximas elecciones. “Es bueno ir a votar, como todos sabemos. es la fortaleza principal de la democracia”, sentenció.