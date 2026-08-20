La Municipalidad de Mercedes lanzó una licitación pública para alquilar maquinaria vial pesada

SOCIEDAD

Se puso en marcha el segundo llamado de la “Licitación Pública Nº 10/2026” destinado al alquiler de maquinaria vial para mantenimiento de caminos rurales y tareas complementarias.

El presupuesto oficial asignado es de $600.000.000 e implica el arrendamiento de 11 maquinarias pesadas equipadas con chofer y combustible, bajo una modalidad de contratación de 600 horas por uso de cada unidad.

​Luis Ponce, secretario de Servicios Públicos del municipio expresó que “es una licitación de 11 máquinas: 3 retropalas, 2 camiones volcadores, 3 camiones bivuelcos, 1 batea, 1 retro sobre oruga y 1 motoniveladora”. Cuyo objetivo principal del operativo será sostener la disponibilidad de equipos para labores urbanas, de zanjeo, limpieza y conservación tanto en el centro como en los barrios y la zona rural.

Ponce también informó que los camiones bivuelcos se destinarán al traslado y nivelación de tosca y piedra, mientras que la batea de 25 m³ prestará soporte operativo en caso de registrarse contingencias o acumulación de residuos sólidos urbanos que requieran traslado hacia el CEAMSE.

El resto de las unidades serán destinadas a tareas cotidianas de saneamiento y mantenimiento de caminos.

​Las empresas oferentes y posteriores adjudicatarias brindarán servicios bajo un esquema operativo habitual de lunes a viernes de 7:00 a 17:00 horas y los días sábados únicamente media jornada.

​El pliego de bases y condiciones tiene un costo de $200.000 y ya se puede adquirir presencialmente en la Oficina de Compras municipal (Avenida 29 N 575) o mediante transferencia bancaria -previa coordinación- hasta el 28 de agosto inclusive. El “borrador” ya figura de manera digital en el portal del municipio de Mercedes.

Por último, la apertura de sobres está prevista para el día 1 de septiembre a las 10:00 horas.