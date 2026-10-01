Ustarroz participó de un encuentro nacional sobre los desafíos de la educación pública

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POLÍTICA Y EDUCACIÓN

 

 

 

El intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, participó en Mar del Plata del tercer Congreso Educativo Nacional “Imaginar y Transformar”.

 

El mismo, reunió a referentes de distintos ámbitos durante el 25 y 26 de septiembre.

 

La convocatoria tuvo más de 1.000 asistentes y se abordó el financianciamiento de la educación, el uso ético de las tecnologías y los vínculos entre escuelas, universidades y organismos científicos. También hubo diversos talleres sobre memoria, trabajo y producción regional.

Ustarroz valoró el intercambio entre los distintos sectores y planteó que el diálogo significa la incorporación de herramientas para fortalecer la enseñanza pública desde las comunidades. Defendió una educación accesible, capaz de incluir a todos y de ampliar las oportunidades.

El cierre del Congreso, tuvo las exposiciones de Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Fernanda Raverta, Daniel Filmus y Mariel Fernández, intendenta de Moreno, entre otros participantes.

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