Ustarroz participó de un encuentro nacional sobre los desafíos de la educación pública

POLÍTICA Y EDUCACIÓN

El intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, participó en Mar del Plata del tercer Congreso Educativo Nacional “Imaginar y Transformar”.

El mismo, reunió a referentes de distintos ámbitos durante el 25 y 26 de septiembre.

La convocatoria tuvo más de 1.000 asistentes y se abordó el financianciamiento de la educación, el uso ético de las tecnologías y los vínculos entre escuelas, universidades y organismos científicos. También hubo diversos talleres sobre memoria, trabajo y producción regional.

Ustarroz valoró el intercambio entre los distintos sectores y planteó que el diálogo significa la incorporación de herramientas para fortalecer la enseñanza pública desde las comunidades. Defendió una educación accesible, capaz de incluir a todos y de ampliar las oportunidades.

El cierre del Congreso, tuvo las exposiciones de Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Fernanda Raverta, Daniel Filmus y Mariel Fernández, intendenta de Moreno, entre otros participantes.