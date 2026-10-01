PBA coordina con empresas de telecomunicaciones ante riesgos climáticos

AMBIENTE

Autoridades del Gobierno de PBA mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de empresas de telecomunicaciones.

La idea del encuentro fue para fortalecer la coordinación y la capacidad de respuesta ante posibles eventos meteorológicos de magnitud asociados al fenómeno de El Niño.

Del encuentro participaron representantes de las empresas Personal, Telefónica y Claro y autoridades de la Subsecretaría de Gobierno Digital, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires y el Sistema de Atención de Emergencias 911.

La reunión tuvo como objetivo avanzar hacia un esquema de coordinación entre los distintos actores involucrados que permita mejorar la circulación de información, establecer canales de comunicación directos y fortalecer los mecanismos de alerta temprana y respuesta frente a situaciones de emergencia.

Durante el encuentro se trabajó sobre la necesidad de identificar servicios e infraestructura crítica, definir mecanismos de escalamiento ante incidentes y establecer protocolos que permitan actuar de manera articulada frente a contingencias que puedan afectar las comunicaciones y los servicios esenciales.

También se analizó la importancia de garantizar canales de comunicación permanentes entre Defensa Civil, el Sistema de Atención de Emergencias 911, las áreas tecnológicas del Gobierno de la Provincia y las empresas prestadoras, de manera de contar con información actualizada sobre el estado de las redes, anticipar posibles afectaciones y acelerar la respuesta ante situaciones de emergencia.

La iniciativa forma parte de una estrategia preventiva orientada a fortalecer la resiliencia de la infraestructura provincial y la continuidad de los servicios críticos, promoviendo el trabajo conjunto entre el Estado y las empresas de telecomunicaciones.

Como resultado del encuentro se acordó continuar con una agenda de trabajo conjunta para definir protocolos de actuación, responsables y canales de contacto, así como mecanismos de coordinación que permitan mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante eventos meteorológicos extremos.