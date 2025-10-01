La Expo Rural cerró su 77º Exposición con apoyo a Bomberos Voluntarios

Se llevó adelante la 77° Exposición Rural Mercedes con distintas actividades. Estuvieron presentes el senador Eduardo de Pedro, el intendente Juan Ustarroz, el presidente de la Sociedad Rural, Leonardo Fagúndez y Javier Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia.

La Sociedad Rural mercedina realizó este fin de semana pasado la edición 2025 de su Expo Rural, en su predio del km 100 de la ruta 5 y en donde hubo un almuerzo Solidario que se realizó en beneficio de los Bomberos Voluntarios de Mercedes.

La Expo Rural 2025 cumplió con una agenda diversa que abarcó desde lo técnico hasta lo folclórico, atrayendo a toda la familia en sus actividades. Los primeros días se dedicaron a actividades profesionales, con el ingreso de reproductores bovinos y la jura de clasificación de razas.

En esos dias se llevaron adelante distintas charlas especializadas sobre la raza Angus, pastizal natural y nutrición de cultivos, además de recibir la visita de escuelas primarias y jardines de infantes. El fin de semana, el predio se abrió al público y el domingo se produjo la llegada de food trucks y artesanos y una exhibición de Gendarmería Nacional, entre otras actividades.

El día de clausura comenzó con un desfile de delegaciones gauchas, Bomberos Voluntarios y excombatientes de Malvinas y culminó con una exhibición ecuestre de la Policía Federal y un show musical en vivo.