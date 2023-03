La CEM, presente en reunión federal en Chaco del Consejo Directivo de CAME

Lo hizo a través de su gerente y consejero, Ariel Pietrucha. “Esto nos permite conocer casa provincia en sí, a los gobernadores y demás”, remarcó el mercedino sobre este intercambio federal.

El gerente de la Cámara Económica Mercedina, Ariel Pietrucha, estuvo en la provincia de Chaco para ser parte de la última reunión federal del Consejo Directivo de CAME.

En el marco del encuentro realizado en la provincia del noreste del país, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; la presidenta de la Federación Económica del Chaco, Silvia Reyero y los intendentes de ocho municipios firmaron un convenio de cooperación para la ejecución y el desarrollo de centros comerciales a cielo abierto (CCA) en distintas localidades de la provincia.

Lo cierto es que Pietrucha fue partícipe del encuentro federal: “Participamos todos los consejeros de CAME. Se hicieron distintas reuniones sectoriales de financiamiento y comercio exterior. Participamos los 90 consejeros de todo el país, y yo estuve en representación de la provincia de Buenos Aires por la Cámara. Se tocaron distintos temas de actualidad y de coyuntura”, explicó el gerente de la CEM.

“Todo esto se da en el marco de las actividades que venimos realizando desde CAME, se van realizando las reuniones de Comisión Directiva en las distintas provincias y esto nos permite conocer cada provincia en sí, a los gobernadores y demás. Entonces podemos entrar en un intercambio importante”, sostuvo el consejero Pietrucha.

Acerca de la CEM

