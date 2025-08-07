La Cámara Económica Mercedina lanzó el «Pasaporte de la Aventura» con premios y sorteos

En el marco del Día del Niño, la Cámara Económica Mercedina (CEM) lanzó una nueva edición de su campaña «Pasaporte de la Aventura», una propuesta que busca fomentar el comercio local mediante una actividad lúdica y participativa para las familias.

La iniciativa estará vigente hasta el jueves 14 de agosto e incluye un sorteo y premios directos para quienes completen el recorrido por los locales adheridos.

Los niños y niñas pueden retirar su pasaporte en cualquiera de los 19 comercios adheridos, visitar otros locales participantes para obtener sellos —sin obligación de compra— y, al reunir un total de 10, podrán canjearlo por un premio directo en la sede de la CEM (Calle 29 Nº 638 entre 26 y 28), de lunes a viernes entre las 8 y las 15:30 horas. Además, quienes completen el pasaporte participarán automáticamente de un sorteo especial con más premios.

Los comercios que forman parte de esta propuesta son:

Acuario Cotillón – Calle 17 entre 18 y 20 Aprender para Volar – Calle 3 Nº 772 entre 30 bis y 34 Celumanía – Calle 25 Nº 435 entre 18 y 20 Emotiva – Calle 25 Nº 656 entre 28 y 30 Enriqueta – Calle 24 Nº 634 entre 25 y 27 En Cueros – Calle 24 Nº 632 entre 25 y 27 Gabisor – Calle 25 Nº 389 entre 16 y 18 Gurrumines – Calle 27 Nº 438 La Catedral – Calle 25 Nº 510 Librería De mil Amoles – Calle 12 entre 47 y 49 Little House – Calle 21 Nº 740, esquina 32 Mimo & Co – Calle 25 Nº 535 entre 22 y 24 Óptica Dagnino – Calle 25 Nº 572 entre 24 y 26 Pañalera MundoBBTorres – Calle 29 entre 32 y 34 Peperina Juniors – Calle 25 Nº 540 entre 24 y 22 Pininos Pañalera – Calle 17 Nº 234 entre 10 y 12 Queremos Jugar – Calle 24 Nº 387 entre 17 y 15 Rosario Plástico – Calle 17, esquina 6 Una Pasión – Calle 25 Nº 522 entre 22 y 24

Con la misma, la CEM busca no solo celebrar a los más chicos sino también promover el consumo en comercios de cercanía y fortalecer el entramado económico local. «Este Día del Niño, los chicos son los protagonistas de una gran aventura por nuestra ciudad», señalaron desde la entidad. Las familias interesadas podrán acceder a más información mediante las redes sociales de la Cámara Económica Mercedina o acercarse directamente a los locales participantes.