KTM y Can-Am inauguraron un nuevo concesionario oficial en Quilmes y refuerza su presencia en Argentina

Buenos Aires, 08 de septiembre de 2025.- KTM Can-Am, marcas integrantes del portfolio del Grupo Simpa S.A., inauguraron un nuevo concesionario oficial en Quilmes, ampliando su red comercial a 24 concesionarios oficiales en el país y apostando al mercado nacional con la apertura de un exclusivo local en esta importante zona con fuerte identidad motera, como es el sur del gran Buenos Aires.

El nuevo espacio de motos de la marca austríaca KTM y de los “side by side” ATVs Can-Am, de la empresa canadiense Bombardier Recreational Products (BRP), está ubicado en la Avenida 12 de Octubre 898, y cuenta con 800 m2 dedicados a la exhibición de modelos, atención personalizada, posventa y servicios especializados.

Desde su apertura, el concesionario ofrecerá el line-up completo de KTM, incluyendo modelos de calle, deportivas y de aventura como Duke 200, 250, 390, 390 Spoke y Duke 990; las RC 200 y 390; las Adventure 250, 390, 790, 890 R y 1290 Super Adventure S; además de las off-road EXC-F 350 y SX-F 450. También incorpora una amplia gama de vehículos Can-Am como los Defender, Commander, Outlander y Maverick, entre otras.

“Hoy es un día de enorme orgullo para nosotros, ya que este nuevo espacio refleja nuestro compromiso de estar cada vez más cerca de quienes comparten la pasión por la innovación, la aventura y el espíritu de superación. Tenemos un profundo agradecimiento a nuestro socio estratégico Claudio Ferraro y a todo su equipo, por el esfuerzo y la dedicación puestos en este proyecto. Con su compromiso, hoy damos un paso más en nuestra misión de acercar productos y servicios de excelencia a la comunidad de Quilmes y toda la zona sur de Buenos Aires. Esta apertura significa mucho más que un nuevo concesionario: es un punto de encuentro para todos los que vibran el Ready to Race de KTM y toda la potencia y tecnología de Can-Am, dos marcas líderes que marcan tendencia a nivel mundial en motociclismo y powersports. A nuestros clientes y seguidores, gracias por la confianza y la fidelidad que nos inspiran a seguir creciendo”, señaló Leandro Panaggio, business manager de KTM Argentina en Grupo Simpa S.A.

“Para mí es un verdadero orgullo representar a la marca KTM en Quilmes. Poder abrir las puertas de este concesionario y traer la fuerza del color naranja a la zona sur es un sueño cumplido. Estoy profundamente agradecido al Grupo Simpa por la confianza, y a todos los que hoy nos acompañan en este momento tan especial. Este es solo el comienzo de un camino que vamos a recorrer con pasión y compromiso”, destacó Claudio Ferraro, socio responsable de KTM Quilmes.

El horario de atención de KTM Can-Am Quilmes será de lunes a viernes de 09:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:30, y los sábados de 09:30 a 14:00 hs, con un equipo especializado que acompaña al cliente en todo el proceso de compra y post venta.

En Argentina, el portfolio de modelos KTM se producen en la Planta Industrial de 10.000 m2 de la localidad de Campana, Buenos Aires, que tiene el Grupo Simpa S.A., empresa de capitales nacionales de más de 60 años de trayectoria en el país.

Acerca de KTM

KTM es una marca líder mundial en la fabricación de motocicletas de alto rendimiento y accesorios relacionados. Fundada en Austria, KTM ha establecido una reputación por su innovación, calidad y pasión por la excelencia en el mundo del motociclismo. Con una amplia gama de modelos para todo tipo de terrenos y estilos de conducción, KTM continúa desafiando los límites y llevando la emoción de las dos ruedas a nuevos horizontes. Además de los múltiples campeonatos obtenidos de las competencias más extremas, los cuales respaldan el performance de sus motocicletas.

Acerca de Grupo Simpa S.A.

Grupo Simpa es una empresa de capitales nacionales con más de 60 años de trayectoria en el desarrollo de actividades productivas y comerciales para sus tres divisiones principales: Rodados, Plásticos y Herramientas. Actualmente, cuenta con alrededor de 300 colaboradores distribuidos en los países en los que opera: Argentina, Brasil, Perú y México. Grupo Simpa se destaca como líder en cada una de sus unidades de negocio, ubicándose como una de las empresas de mayor relevancia y reconocimiento a nivel nacional y regional para sus segmentos. La compañía apuesta a la innovación, el crecimiento sostenido y la creación de valor en cada unidad de negocio.