KTM Can-Am inauguran un nuevo concesionario oficial en Villa Urquiza

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2025.- KTM Can-Am, marcas integrantes del portfolio del Grupo Simpa S.A., incrementan su presencia en la Argentina con la apertura de un nuevo concesionario oficial en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Este nuevo concesionario está ubicado en Av. Triunvirato 5551, KTM Urquiza cuenta con un espacio de 300 m² destinados a exhibición, venta y servicio, bajo los más altos estándares internacionales de ambas marcas líderes. El nuevo concesionario está a cargo de Rodrigo Insua y su familia, con más de 20 años de trayectoria en el sector a través de Urquiza Motos (UM).

“Quiero destacar y agradecer de manera especial a todo el equipo de Urquiza Motos, por asumir con entusiasmo el desafío de llevar adelante este proyecto. También a nuestros clientes con los cuales compartimos la pasión por lo que hacemos: llevar la emoción de rodar y de explorar más allá de los límites. KTM y Can-Am son sinónimo de espíritu aventurero, tecnología de punta y superación constante y con este nuevo concesionario estaremos más cerca de nuestros clientes, listos para brindarles no solo productos de excelencia, sino también servicios de calidad y un espacio de encuentro para toda la comunidad de riders”, señaló Leandro Panaggio, Business Manager en Grupo Simpa S.A.

“Esta apertura es la concreción de un sueño que finalmente se hace realidad. Desde Urquiza Motos apostamos más fuerte que nunca, convencidos de que la pasión y el trabajo serio son la base para seguir creciendo junto a toda la cadena de valor. Agradecemos a Grupo Simpa por la confianza y reafirmamos nuestro compromiso de representar a KTM y Can-Am de la mejor manera, con innovación, esfuerzo y una visión de largo plazo”, expresó Rodrigo Insua, responsable de KTM Urquiza.

El nuevo espacio ofrecerá el line up completo de la familia KTM Duke, junto a los modelos offroad, travel y próximamente las novedades: las 390 Adventure R, Adventure X y Enduro R. En paralelo, los usuarios podrán encontrar la gama de vehículos Can-Am, entre ellos los Outlander 500, Defender HD7/HD9 y el Maverick X3 Turbo RR, que se destacan por su potencia, versatilidad y espíritu de aventura.

El KTM Can-Am Urquiza estará abierto de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 horas, y los sábados de 10 a 14 horas. Con esta apertura, KTM Can-Am refuerzan su red de concesionarios oficiales en el país, acercando a los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires productos de primer nivel, innovación tecnológica y la experiencia que distingue a ambas marcas en el mundo.

Acerca de KTM

KTM es una marca líder mundial en la fabricación de motocicletas de alto rendimiento y accesorios relacionados. Fundada en Austria, KTM ha establecido una reputación por su innovación, calidad y pasión por la excelencia en el mundo del motociclismo. Con una amplia gama de modelos para todo tipo de terrenos y estilos de conducción, KTM continúa desafiando los límites y llevando la emoción de las dos ruedas a nuevos horizontes. Además de los múltiples campeonatos obtenidos de las competencias más extremas, los cuales respaldan el performance de sus motocicletas.

Acerca de Grupo Simpa S.A.

Grupo Simpa es una empresa de capitales nacionales con más de 60 años de trayectoria en el desarrollo de actividades productivas y comerciales para sus tres divisiones principales: Rodados, Plásticos y Herramientas. Actualmente, cuenta con alrededor de 300 colaboradores distribuidos en los países en los que opera: Argentina, Brasil, Perú y México. Grupo Simpa se destaca como líder en cada una de sus unidades de negocio, ubicándose como una de las empresas de mayor relevancia y reconocimiento a nivel nacional y regional para sus segmentos. La compañía apuesta a la innovación, el crecimiento sostenido y la creación de valor en cada unidad de negocio.