Kicillof participó de una nueva audiencia en la Corte Suprema por fondos adeudados por el Gobierno nacional

El gobernador Axel Kicillof participó este miércoles de la tercera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para abordar la demanda de la Provincia de Buenos Aires por más de $2,3 billones que le adeuda la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En ese marco, Kicillof afirmó: “El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos. En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”.

“Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, remarcó el Gobernador y concluyó: “En nuestro caso, la deuda de la Nación asciende a más de $22 billones, entre lo que han dejado de transferir y la pérdida de recaudación. No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”.

Estuvieron presentes el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del IPS, Marina Moretti; el jefe de Gabinete del ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti.